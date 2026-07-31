Le ricerche proseguono

Hanno scavato tutta la notte, senza sosta. Poi, nel corso della complessa attività di rimozione dei detriti, il primo triste ritrovamento: i vigili del fuoco hanno individuato ed estratto un corpo senza vita tra le macerie dell’edificio crollato sulla Strada Statale 114, nel quartiere Pistunina, a Messina.

La vittima è l’imprenditore Carmelo Leone

Si tratta dell’imprenditore Carmelo Leone. Il corpo è stato trovato incastrato sotto un solaio e i vigili del fuoco stanno procedendo al recupero, un’operazione resa complessa dalla posizione in cui si trova.

I cinque ancora sotto le macerie

Le ricerche proseguono per le altre cinque persone che mancano all’appello.

Restano dispersi le sorelle di Leone, Sara e Rosa, e il marito di quest’ultima, Santino Magazzù. Con loro si trovava anche un domestico, il cingalese Lhairu Warnakulasuriya.

La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano dell’edificio, la messinese Alessandra Frazzica.

Settanta uomini impegnati nelle ricerche

Sul posto sono impegnate settanta unità dei vigili del fuoco. Tra queste, squadre Usar specializzate nella ricerca sotto le macerie, unità cinofile, operatori con droni, conduttori di mezzi per il movimento terra e personale Nbcr. I vigili del fuoco hanno reso noto di aver istituito un posto di comando per il coordinamento diretto e la gestione del soccorso.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha commentato il ritrovamento: “È arrivata la notizia del ritrovamento di una vittima aspettiamo ora che lo estraggono. È stata una notte lunga per noi e per tutta la città. Ringrazio tutto quelli che stanno dando una mano da ieri pomeriggio”.

Musumeci: “Sto seguendo con apprensione”

Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, ha affermato: “Seguo con apprensione, assieme alla premier Giorgia Meloni, le notizie che giungono da Messina in merito al crollo, avvenuto nel pomeriggio di ieri, di una palazzina di tre piani nella zona sud della città. Ho appena sentito telefonicamente il prefetto Di Stani per un aggiornamento e sono in contatto con il sindaco Basile. Tutta la mia vicinanza va alle famiglie delle persone coinvolte, ai vigili del fuoco e a tutti i soccorritori impegnati nelle difficili operazioni di recupero dei dispersi. La speranza di trovarli in vita è sempre viva”.