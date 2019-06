Indagano i carabinieri

Investita mentre usciva da un locale e stava attraversando la strada. Un nuovo incidente mortale avvenuto la scorsa notte a Sant’Agata di Militello.

A perdere la vita Concetta Gentile nello scontro avvenuto sulla strada provinciale, nei pressi del lungomare. La donna era con il marito, i due coniugi erano appena usciti dal locale sulla spiaggia dove avevano trascorso la serata.

All’improvviso, mentre stavano attraversando la strada, è sopraggiunta un’auto condotta da una trentenne che, per cause che sono ancora in corso di ricostruzione, l’ha travolta sulla strada provinciale 162, in contrada Giancola vicino ad un lido.

È accaduto intorno alle 2, quando un giovane ha investito la donna sbalzandola sull’asfalto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna in fin di vita all’ospedale di Sant’Agata, dove è morta poco dopo l’arrivo.

I carabinieri della compagnia di Sant’Agata Agata di Militello hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente per cercare di capire l’esatta dinamica.