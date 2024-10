La manifestazione è giunta alla IX edizione

Si è concluso il Festival del giornalismo enogastronomico. La manifestazione è arrivata alla nona edizione. Con la “carta di Galati’ che ha avviato il confronto tra il Corecom Sicilia, la Federazione degli editori digitali e la Stampa parlamentare siciliana con l’obiettivo di definire un percorso istituzionale per un sostegno stabile all’editoria e ai giornalisti si è chiusa la IX edizione del Festival del giornalismo enogastronomico.

Galati, premiati giornalisti ed editori

A organizzare l’evento è stata, l’associazione culturale Network in collaborazione con la Stampa parlamentare siciliana, Digitrend e Advisor digitali col sostegno della Presidenza dell’Ars e del dipartimento Risorse agricole della Regione siciliana.

Per la prima volta, in questa edizione, sono stati riconosciuti dei premi a giornalisti, editori e imprenditori per il loro impegno nella valorizzazione dei territori, tema centrale dell’evento appunto “Valore Territorio”.

I premi sono stati consegnati al giornalista Salvo Cataldo, all’enologo Antonio Campisi, all’editore Biagio Semilia, all’imprenditore Giacomo Emanuele e al ristoratore Pino Drago.