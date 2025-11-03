Dalla Regione investimenti da oltre 3 milioni

Dopo anni di attese e disagi, arriva una svolta concreta per la viabilità a Filicudi. Sono stati aggiudicati i lavori di messa in sicurezza della strada che collega il porto dell’isola con la borgata di Pecorini a Mare, sul versante sud delle Eolie.

Il progetto, del valore complessivo di poco superiore ai 3 milioni di euro, è stato affidato al Consorzio Stabile Odos di Verona, che ha vinto la gara con un ribasso del 31,7%.

Un intervento atteso da tempo e diventato urgente dopo i frequenti episodi di caduta massi che negli ultimi anni hanno costretto alla chiusura del tracciato, isolando di fatto la frazione di Pecorini. Una situazione che ha causato forti disagi ai residenti, ai turisti e alle attività commerciali della zona.

Un’opera strategica per sicurezza e turismo

“Interveniamo in una delle nostre mete turistiche più rinomate – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – con l’obiettivo di garantire collegamenti sicuri e restituire la piena fruibilità di un intero versante. La salvaguardia della pubblica incolumità e la riqualificazione di territori a forte vocazione turistica sono per noi una priorità”.

L’intervento è stato curato dalla Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico, guidata da Schifani e diretta da Sergio Tumminello, che ha formalizzato l’aggiudicazione.

Il progetto prevede una prima fase di lavori con il rifacimento della pavimentazione, il livellamento della carreggiata, la realizzazione delle strisce di margine e la posa della nuova segnaletica. Nella seconda fase si procederà con la sistemazione dei versanti a monte, attraverso l’installazione di reti paramassi e gabbionate per mettere in sicurezza i costoni di roccia che incombono sul tracciato.

Con l’avvio dei cantieri si chiude un capitolo critico per la mobilità locale. La riapertura di questa arteria rappresenterà un passo fondamentale per restituire piena accessibilità a una delle zone più suggestive dell’isola e garantire servizi essenziali a residenti e turisti.