I fratelli messinesi Alessandra e Marco Mondì incantano nella trasmissione di Fiorello

27/04/2023

Grande emozione per una coppia di fratelli messinesi, Alessandra e Marco Mondì, che hanno avuto l’opportunità di esibirsi ieri mattina in apertura dello show di Fiorello “Viva Rai 2”.

Convocati alle 5 del mattino in via Asiago 10, hanno assistito alla travolgente preparazione dello show, collaborando con tutte le maestranze che a quell’ora erano già al lavoro.

Il duo ha eseguito una apprezzatissima versione piano e voce dal celebre film Disney Frozen. Questa iniziativa è un ennesimo successo targato “Fiorello”, che con la sua siciliana genialità, in questi ultimi mesi ha avviato una potentissima macchina di intrattenimento, attraverso cui ha dato spazio a tantissimi artisti sconosciuti al grande pubblico, e della quale, per un giorno, hanno fatto parte anche Marco e Alessandra.

Gli altri ospiti

il programma capitanato dallo showman Fiorello in onda dal lunedì al venerdì alle 7,15 per dare il buongiorno al suo pubblico in compagnia di Fabrizio Biggio in diretta da via Asiago 10 e dentro il particolare glass, uno studio dalle pareti trasparenti.

Nei giorni scorsi si era esibita anche performer milazzese Giada Giordano che si è esibita lo scorso 21 aprile aprendo la puntata di “Aspettando Viva Rai 2” con il brano Mamma knows best di Jessi J. Ricordiamo che la talentuosa cantante diciottenne che frequenta l’ultimo anno dell’Istituto Tecnico Da Vinci di Milazzo ha vinto il “Performer Italian Cup 2022”, il talent show andato in onda su Rai 2 e da questa estate andrà a studiare a Broadway grazie alla vincita di una borsa di studio.

Grande entusiasmo per l’artista che nei giorni scorsi ha commentato la sua partecipazione al format televisivo: “La Rai ieri e oggi mi ha fatto ancora un regalo: stamattina Fiorello , mi ha voluto direttamente per l’apertura del suo magnifico programma Viva Rai2. Grazie mille per avermi fatto vivere questa bellissima esperienza. Grazie Fiorello e grazie mille a tutto lo staff . Viva la Rai”.