Decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero, fango in molte strade persino in centro, esondati i torrenti Ponte e Valle con i detriti che sono finiti anche in spiaggia e in mare.

E’ il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell’arcipelago delle Eolie (Messina). Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche a soccorso di automobilisti. Tutto è accaduto tra l’1 e l’1.40 quando il temporale ha raggiunto la sua massima intensità.

Un muro d’acqua s’è abbattuto sulla più grande delle isole Eolie. Il temporale ha causato, tra le altre cose, l’esondazione dei torrenti Ponte e Valle. Che hanno abbandonato il loro letto riversandosi fuori dagli argini. Trasformando così le strade dell’isola in veri e propri fiumi. Che hanno invaso negozi e abitazioni, bloccando decine e decine di automobilisti. Nottata (e mattinata) di superlavoro per i vigili del fuoco. Non solo sull’isola ma pure in altre zone del Messinese.

Nubifragio su Lipari, frane nel Messinese

Non solo i disagi e i (numerosi) allagamenti a Lipari. Si sarebbero registrate diverse frane in altre zone della provincia di Messina. Per fortuna, al momento, non si segnalano né dispersi né tantomeno feriti. Ma la Protezione civile ha già diramato l’allerta meteo di livello arancione. Problemi seri, purtroppo, si sono registrati pure a Reggio Calabria. E, in particolare nell’area del Comune di Melito Porto Salvo. La furia delle piogge e del vento ha letteralmente trascinato alcune auto sugli scogli. Inoltre s’è registrato, insieme all’allagamento di diverse vie, pure il crollo di un muro.