Basalt Infrastructure Partners sbarca nel trasporto marittimo italiano e rileva il 30% di Caronte & Tourist, società siciliana leader nei collegamenti dello Stretto di Messina e molto attiva anche sulle tratte tra la Sicilia e le isole minori nonché verso la Campania. La mossa del fondo internazionale, specializzato sulle infrastrutture a livello globale, in particolare energia, trasporti e utility – scrive il Sole 24 Ore – dimostra così come le incertezze politiche e regolatorie non abbiano fatto scemare l’interesse degli investitori esteri per gli asset italiani e, nel caso specifico, del Meridione. La Caronte & Tourist è protagonista nel trasporto marittimo (persone, auto e merci) nel medio e corto raggio con oltre 5 milioni di passeggeri l’anno, 27 navi, un fatturato consolidato che sfiora i 250 milioni e un Ebitda di 50 milioni.

“Che uno tra i più importanti fondi internazionali decida d’investire nel Mezzogiorno e in particolare in Sicilia, è la dimostrazione che queste stesse aree, in presenza di aziende virtuose e dalle grandi potenzialità, riescono a essere attrattive nonostante i gap oggettivi che continuano a penalizzarle”. Così il gruppo Caronte & Tourist sull’ingresso di Basalt Infrastructure Partners nella propria compagine azionaria. Entro metà gennaio il progetto sarà presentato agli stakeholders alla presenza di rappresentanti del Fondo. Basalt è già presente sui mercati a livello globale con attività nei campi dell’energia, dei trasporti e delle utilities. “Il suo apporto, dunque – spiegano dal gruppo italiano – non inciderà solo sugli assetti economici e sul completamento del processo di managerializzazione e internazionalizzazione di Caronte & Tourist in corso da qualche anno, ma soprattutto si rivelerà determinante ai fini dello sviluppo del piano industriale del Gruppo, che prevede il progressivo rinnovo della flotta in servizio sullo Stretto e la sinergia con la Regione Siciliana – che ha la regia e il governo delle importanti risorse pubbliche stanziate a tal fine – per il rinnovo del servizio di trasporto pubblico locale per le Isole Minori con la realizzazione di nuovo naviglio altamente specializzato e performante, in grado di garantire collegamenti stabili anche in inverno. Il tutto – conclude la nota di Caronte & Tourist – con un occhio all’ecocompatibilità, già avviata con l’entrata in servizio della Elio”.

