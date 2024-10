Il Teatro Vittorio Emanuele di Messina si prepara a inaugurare il Natale all’insegna del gioco, del divertimento e dello stare insieme.

Dal 30 ottobre 2024 al 27 aprile 2025 la città dello Stretto è pronta ad accogliere I LOVE LEGO, una mostra straordinaria e pensata per le famiglie e per gli appassionati di ogni età dei celebri moduli per le costruzioni, famosi in tutto il mondo.

Allestita negli spazi del Vittorio Emanuele, l’esposizione ospitare meravigliosi e fantastici diorami, mai esposti prima a Messina, costruiti interamente coi mattoncini che hanno fatto impazzire, e continuano a fare impazzire, generazioni di bambini e di adulti, uniti dalla passione per il mondo Lego.

I LOVE LEGO è una mostra unica nel suo genere e ricca di tantissime novità, patrocinata e co-organizzata dal Comune di Messina, dal Teatro Vittorio Emanuele, e promossa da Piuma in collaborazione con Arthemisia.

Sarà possibile ammirare alcuni immensi diorami che contano centinaia di migliaia di mattoncini, dettagliatissime riproduzioni di fantastici mondi in scala ridotta costruiti attraverso la passione e l’ingegno di alcuni tra i più grandi collezionisti Lego e costruttori d’Europa. E non solo, perché per accompagnare e intrattenere i visitatori è stato progettato un allestimento di opere ispirate alla storia dell’arte e rielaborate in chiave Lego, che completa l’offerta che include un grande laboratorio dove i bambini possono sbizzarrirsi ad assemblare le proprie costruzioni e tanti giochi di ruolo in larga scala con i quali confrontarsi durante la visita.

Sarà come entrare in città immaginifiche, ricostruzioni storiche, continenti inesplorati e interi villaggi abitati dalle popolarissime minifigures che, da sempre, sono presenti nell’immaginario collettivo di grandi e piccini. Tutti, almeno una volta nella vita, si sono trovati a mettere alla prova la propria inventiva dando vita al mondo dei propri sogni.

Alla mostra allestita a Messina saranno presenti 6 immensi diorami. Si va dalle ambientazioni caraibiche, dove scorrazzano i pirati, a scene della seconda guerra mondiale; dalle riproduzioni di aree naturalistiche, agli scorci delle vie del centro storico con quartieri, stazioni ferroviarie e strade; dalla conquista dello spazio sul suolo, lunare al villaggio di babbo Nnatale; infiniti mondi e ambientazioni realizzate in decine di metri quadrati con oltre mezzo milione dei mattoncini.

A rendere questa mostra ancora più dinamica, in un universo meraviglioso, fatto di boschi e palazzi, astronavi e pirati – ci sarà anche una coinvolgente “caccia al personaggio”, una sfida nel rintracciare personaggi celebri (e non) nascosti all’interno delle installazioni. Da Harry Potter a Dart Vader, diversi gli ospiti a sorpresa inseriti nelle divere installazioni che accompagnano nella visita tutti coloro che vogliono divertirsi a scovare tra i mattoncini.

I LOVE LEGO, che non direttamente sponsorizzato da LEGO, è realizzata grazie ad alcuni dei più grandi collezionisti del mondo. È possibile acquistare i biglietti cliccando qui:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/i-love-lego/252187.