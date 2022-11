A20

Era Calogero Giglio, 47 anni, conosciuto da tutti come “Lillo”, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, l’uomo morto ieri mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla autostrada A20 nei pressi dello svincolo di Milazzo.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, viaggiava a bordo di una Lancia Ypsilon che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è finito contro il guardrail nell’urto è stato sbalzato dal veicolo morendo sul colpo. L’incidente si è verificato intorno alle 10 all’altezza dello svincolo di Milazzo, in direzione Messina. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l’allarme. Sul posto sono giunti i soccorsi, un’ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia stradale. Sulle cause dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della Polizia stradale che ha effettuato i rilievi sul posto.

La tragica notizia è arrivata subito a Barcellona, dove Lillo, impiegato da anni in un supermercato, era molto conosciuto e apprezzato. Un uomo di compagnia, che rispettava colleghi e amici, i quali ora lo piangono assieme alla moglie e alla famiglia, già toccata dalla morte di Dario, il fratello più piccolo di Lillo, che in passato era stato vittima di un incidente a soli vent’anni.

L’incidente a Buonfornello

Incidente sulla statale 113 all’altezza di Buonfornello, nel Palermitano, con uno scontro frontale tra due veicoli. Ad avere la peggio un Fiat Fiorino che addirittura è finito fuori strada in seguito al violentissimo impatto. Due i feriti, entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti, trasporto all’ospedale di Cefalù. I

Immediati soccorsi

L’allarme è scattato al centralino del distaccamento dei vigili del fuoco di Cefalù alle 6,30. Con loro immediato l’intervento anche delle ambulanze e di una pattuglia dei carabinieri. I pompieri erano stati chiamati per dare supporto dal momento che all’interno dei mezzi era possibile potessero essere rimasti incastrati gli occupanti. In entrambi i casi i due conducenti sono usciti con le loro gambe. Certamente ha avuto più difficoltà chi si trovava a bordo del Fiorino finito fuoristrada e ribaltato. E’ dovuto uscire dal finestrino.

Il trasporto in ospedale

Entrambi e le persone all’interno dei veicoli sono state trasportate all’ospedale di Cefalù. Erano vigili, hanno riportato contusioni ed escoriazioni. Il più malconcio ovviamente il conducente del mezzo finito fuori strada. Al vaglio le loro condizioni da parte dei medici.