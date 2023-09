Due messinesi coinvolti

Un morto e un ferito grave. Questo è il pesante bilancio di un incidente avvenuto alla banchina del porto di Salerno che ha coinvolto due uomini dell’equipaggio della nave della compagnia Caronte & Tourist.

I due sarebbero stati investiti da un camion che si trovava sulla stessa nave. La dinamica è ancora tutta da chiarire.

Il pm sul posto

Sul posto il pm incaricato di seguire le indagini. La vittima, secondo quando rende noto Gerardo Arpino della Cgil di Salerno, è un ufficiale della Caronte & Tourist, così come il suo collega rimasto gravemente ferito e ricoverato nell’ospedale di Salerno.

“Non si può affiancare la parola morte a quella del lavoro. Bisogna innalzare i livelli di sicurezza sul lavoro. Intanto esprimiamo vicinanza alla famiglia della vittima e del ferito”, dice il sindacalista.

Caronte & Tourist “Enorme dolore e costernazione”

Questa la nota di Caronte & Tourist in merito all’accaduto: “Due uomini, un Primo Ufficiale e un Secondo Ufficiale in servizio sulla nave Cartour Delta nel primo pomeriggio sono stati travolti mentre erano a terra da un trattore ralla della impresa portuale che – secondo le prime ricostruzioni – durante le operazioni commerciali manovrava in retromarcia su una banchina del porto di Salerno. Per il Secondo Ufficiale si sono purtroppo rivelati inutili i soccorsi mentre il Primo Ufficiale è stato trasportato all’ospedale Ruggi di Salerno gravemente ferito”.

L’azienda ha espresso “enorme dolore” e “costernazione” per una “tragedia immane” che ha già causato la perdita di una giovane vita, di un ufficiale “da tutti ben voluto e apprezzato”.

Coinvolte due giovani di Messina

Da quanto si apprende da fonti investigative, dovrebbero essere due giovani messinesi le persone coinvolte nell’incidente. La capitaneria di Porto riferisce che l’incidente è stato causato da un malfunzionamento della ralla (il pezzo di acciaio che collega il rimorchio al conduttore) con la parte mobile che ha causato lo sganciamento del rimorchio e l’incidente. Sul luogo della tragedia i funzionari dell’autorità di sistema portuale del Tirreno Centrale tra cui il presidente, Andrea Annunziata, e il responsabile della Security, Ugo Vestri.