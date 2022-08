a piazza cairoli

Oggi a Messina, apertura della campagna elettorale di Italexit a piazza Cairoli alle ore 19,00.

Il comizio con gli aspiranti parlamentari dei collegi messinesi

Dopo la presentazione ufficiale dei candidati a Camera e Senato, avvenuta venerdì scorso a Catania alla presenza del leader del movimento, Senatore Gianluigi Paragone, oggi il comizio con tutti gli aspiranti parlamentari dei collegi messinesi.

I candidati che interverranno

Interverranno: l’avvocato Giuseppe Sottile, candidato apri lista al Senato nel collegio plurinominale Sicilia orientale e nel collegio plurinominale Sicilia occidentale e candidato all’Uninominale collegio U06; Manuela Minutoli, candidata al Senato nel collegio plurinominale Sicilia orientale collegio U06; Valentina Serranò, candidata apri lista alla Camera nel collegio plurinominale Messina-Enna (Sicilia 2 – P01) e nel collegio plurinominale Palermo (Sicilia 1- P01); Marcello Donato candidato alla Camera nel collegio plurinominale Messina-Enna (Sicilia 2- P01); Enza Bonasera candidata alla Camera nel collegio plurinominale Messina-Enna (Sicilia 2 P01).

Carlo Spanò e l’avvocato Mario Pietro Coppolino, entrambi candidati all’uninominale alla Camera rispettivamente nel collegio U05 e collegio U06.

Intanto centrodestra avanti nei sondaggi in Sicilia

Intanto il centrodestra, con il suo candidato alla Presidenza, sarebbe avanti in Sicilia. A dirlo è un sondaggio che evidenzia anche come sull’isola sono ancora tanti gli incerti e chi deciderà di non andare a votare il prossimo 25 settembre.

Il sondaggio dell’istituto Tecnè

Secondo un sondaggio dell’istituto di ricerca Tecnè per il Tg5, per quanto concerne la tornata elettorale per le regionali in Sicilia, è avanti Renato Schifani del Centrodestra, con una forbice tra il 38% e il 42%, seguito da Caterina Chinnici del Centrosinistra, attestata tra il 27% e il 31%. Alle spalle Cateno De Luca leader di “Sud chiama Nord”, tra il 12% ed il 16%; Nuccio di Paola del M5s tra l’8% e il 12%; e Gaetano Armao del Terzo polo, tra il 3% e 5%. Altri candidati tra il 2% e 4%. Ancora alta e si attesta al 52% la quota di chi si colloca tra gli incerti o nell’astensionismo.

Ricorso a Messina per la lista “Siciliani liberi”

A soli 26 giorni dal voto e 24 dalla chiusura della campagna elettorale non c’è ancora certezza di quali e quante saranno le liste in corso alle elezioni regionali. L’ultimo dubbio riguarda un ricorso presentato a Messina sulla lista Siciliani liberi presentata con qualche minuto di ritardo rispetto al termine ultimo di chiusura per il deposito. Siciliani liberi è un movimento indipendentista e non è una novità per la Sicilia. Dopo l’esperienza del 2017, Siciliani Liberi si presenta per la seconda volta consecutiva alle elezioni per designare il Presidente della Regione Siciliana e per rinnovare la composizione del Parlamento Siciliano. A Palermo era presente anche alle ultime elezioni amministrative con il candidato sindaco Ciro lo Monte.

Alle regionali è la lista di Eliana Esposito, candidata Presidente.