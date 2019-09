Il suo sogno è di affermarsi nel mondo della moda

Serena Petralia è arrivata seconda alla finale di Miss Italia 2019. Per un soffio la bella ventenne di Taormina non è riuscita ad agguantare la fascia più ambita della kermesse andata in onda ieri su Rai1 da Jesolo.

La messinese Serena Petralia, che era tra le favorite al titolo, ha sfiorato la vittoria a Miss Italia arrivando dietro alla concorrente lombarda Carolina Stamare ma il suo futuro ora appare più che roseo. A Jesolo si è presentata con la fascia di Miss Sicilia.

La bella Serena Petralia ha sperato fino all’ultimo ma il televoto con il 36% delle preferenze ha incoronato Carolina che per’altro era stata eliminata e poi ripescata. Serena in compenso porta a casa i titoli, assegnati qualche giorno prima della finale, di Miss Diva e Donna e Miss Sport Infront.

La finale di Miss Italia e il secondo posto saranno un trampolino di lancio per la giovane di Taormina che sogna di affermarsi nel campo della moda, dove già lavora da qualche anno, e dello spettacolo. Nel 2015 ha partecipato a Miss Mondo, riuscendo ad essere classificata tra le prime 10.