dopo che la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un’inchiesta sulla morte di Lorenza Famularo, 22 anni, avvenuta nella notte tra sabato e domenica nell’ospedale di Lipari anche l’asp di Messina dispone nuovi accertamenti aggiutnivi rispetto all’inchiesta interna aperta il giorno stessod el decesso e che ha preceduto quella giudiziaria.

“La direzione generale dell’ASP di Messina – si legge in una nota ufficiale – relativamente al decesso della povera Lorenza Famularo, avvenuto all’Ospedale di Lipari nella notte tra il 23 e il 24 agosto u.s., ha disposto ulteriori approfondimenti della triste vicenda. Al direttore del distretto di Lipari, Dott. Natale Bruno, è stato richiesto di acquisire esaustiva relazione sulle consulenze effettuate presso la locale guardia medica nella tarda serata del 14 agosto e poi nel pomeriggio del giorno successivo 15 agosto”.

Alla Commissione interna è stato anche chiesto di approfondire gli aspetti tecnico-sanitari relativi alle consulenze prestate alla giovane Lorenza da parte di un radiologo in data 15 agosto e 18 agosto e alla visita effettuata a Lipari dal cardiologo in convenzione con l’Ospedale Papardo di Messina in data 22 agosto.

Tutto il personale e tutti gli atti in possesso dell’ASP di Messina sono a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona PG per quanto l’autorità giudiziaria riterrà. ieri si era appreso di un primo provvedimeto disciplinare nei confronti di una infermiera dell’ospedale.

Intanto il procuratore capo Emanuele Crescenti, che ha delegato Rita Barbieri, sostituto procuratore, a occuparsi dell’indagine. “Acquisiremo tutte le carte e ovviamente sentiremo i parenti e gli amici della giovane. Sul corpo della giovane sarà eseguita l’autopsia, abbiamo già incaricato due esperti”, dice Crescenti.

La ragazza, nei giorni scorsi, era stata più volte al pronto soccorso di Lipari, riferendo di avere forti dolori all’addome, alla spalla ed al collo, le erano stati prescritti e somministrati alcuni antidolorifici ma la situazione non era migliorata. Nella notte la situazione è precipitata fino alla morte. Sulla vicenda anche l’azienda sanitaria locale ha aperto una inchiesta interna annunciata già ieri.

La famiglia di Lorenza Famularo ha incaricato come medico legale di parte la dottoressa Daniela Sapienza, la stessa che sta seguendo la vicenda di Viviana Parisi e del figlio Gioele scomparsi e trovati morti a Caronia, nel Messinese. Mentre i legali che seguiranno per conto della famiglia Famularo la vicenda sono gli avvocati Vincenzo La Cava e Nunzio Rosso. E’ stata richiesta alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha avviato un’inchiesta sul decesso della giovane ventiduenne, l’esecuzione sul cadavere di Lorenza Famularo di una Tac ‘total body’, prima di effettuare l’esame autoptico. La procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha dato incarico per gli accertamenti autoptici al medico legale Letterio Visalli e al cardiologo Michele Giannetto.