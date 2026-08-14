Scontro tra una Vespa e un’auto a Letojanni: morto un 39enne

Walter Giannò di

14/08/2026

È morto in ospedale l’uomo di 39 anni rimasto gravemente ferito ieri sera in un incidente stradale a Letojanni, nel Messinese.

La vittima era originaria di Taormina.

Com’è avvenuto lo scontro

L’incidente si è verificato in tarda serata lungo la statale 114.

L’uomo era alla guida di una Vespa, con una donna a bordo, e stava percorrendo la statale in direzione Messina.

Il mezzo si è scontrato con un’automobile, una Audi, che stava effettuando la manovra di immissione sulla 114 provenendo dalla zona del torrente Mazzeo.

Il trasporto in ospedale

Le condizioni del 39enne sono apparse subito gravi.

È stato trasportato al Policlinico di Messina, dove i sanitari hanno tentato di salvargli la vita. Ogni sforzo si è però rivelato inutile.

Le altre persone coinvolte

La passeggera dello scooter ha riportato ferite lievi ed è stata trasferita all’ospedale di Taormina.

Nella stessa struttura è stato condotto anche il conducente dell’Audi, un turista siciliano, per essere sottoposto agli accertamenti previsti sull’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

Al momento gli esiti di quei test non sono noti.

Saranno gli accertamenti in corso a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.