Si insedia oggi il nuovo Questore della provincia di Messina, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, Salvatore La Rosa. Già Questore delle città di Ragusa, Trapani e Reggio Calabria, il Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza torna a Messina dove, dal 2007 al 2012, ha ricoperto le funzioni di Vicario del Questore.

Con l’incarico di Questore, il dottor La Rosa, stamani, ha reso omaggio ai caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona di alloro al monumento loro dedicato presso la caserma Nicola Calipari.

Ha quindi incontrato il team dei funzionari della Polizia di Stato che lo affiancherà nel delicato compito di guida della Questura di Messina.

A seguire, il Questore La Rosa ha presenziato alle celebrazioni in piazza Unione Europea in occasione della Giornata Nazionale del Tricolore.

Subito dopo, il Questore ha incontrato, presso la sala riunioni della Questura, i giornalisti e tutti coloro che operano nel campo dell’informazione, professionisti che ha ringraziato per il quotidiano impegno nella diffusione delle notizie.

Ha poi incontrato i rappresentanti di tutte le sigle sindacali di Polizia presenti sul territorio messinese. Al termine della mattinata, il Questore La Rosa ha incontrato il Prefetto della città di Messina, dott.ssa Cosima Di Stani.

I nostri migliori auguri di buon lavoro al nuovo Questore della città di Messina.