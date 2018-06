tante le meraviglie del luogo da scoprire

Sulla scia del successo al Borgo dei Borghi 2015, Montalbano Elicona continua le proprie imponenti attività promozionali nell’ambito dello sviluppo culturale e turistico. La bellezza del posto garantita dal suggestivo borgo medievale, dal Castello svevo-aragonese, delle straordinarie formazioni dell’Argimusco e dalle meraviglie naturalistiche del bosco di Malabotta, potrebbero favorire un ulteriore crescita ed incremento di presenze turistiche ed agevolare la realizzazione di innovative proposte di settore.

In questo contesto il Sindaco Filippo Taranto ha incaricato l’esperto Antonino Sapienza, presidente dell’Associazione Proposta Turistica 3.0 di occuparsi delle attività di marketing territoriale con particolare riferimento al web marketing ed alle iniziative sui social. In coordinamento con l’Amministrazione Comunale e con l’Ufficio Turistico, tra le prime azioni istituzionali immediate, quella di una proposta concreta alle compagnie di crociera, iniziativa sostenuta dall’Autorità Portuale di Messina, della creazione di una rete tra Borghi e con il comprensorio di Tindari anche in collaborazione con gli Uffici Turistici Regionali e di interscambio e realizzazione di nuovi percorsi tra la zona jonica e quella tirrenica.

In questi giorni Antonino Sapienza ha incontrato tra le altre istituzioni anche il nuovo Sindaco di Taormina Mario Bolognari, il quale ha dato la propria disponibilità all’apertura di un dialogo e di un tavolo di lavoro tra le due zone del messinese e per l’eventuale creazione di molteplici proposte da realizzare in sinergia.

Coinvolto in primo piano in questa progettualità anche il Borgo di Castroreale, classificatosi 2° alla competizione il Borgo dei Borghi 2018, ormai lanciatissimo come numero di presenze di visitatori in questa stagione (quasi 30 mila presenze dall’inizio dell’anno) e con il quale proprio in questi giorni è nato il primo itinerario condiviso che verrà ampliato verso una rete rivolta ad altri borghi e luoghi culturali in provincia di Messina potenzialmente appetibili al mercato turistico.

A breve saranno aperti anche dialoghi e tavoli di lavoro con la nuova Amministrazione Comunale di Messina, con la Città Metropolitana con Milazzo e le Isole Eolie, quest’ultime annoverate tra le big destination e luoghi strategici di interscambio di flussi turistici.

Si punterà non solo ad un turismo culturale e naturalistico ma soprattutto alle iniziative esperienziali ed emozionali molto richieste dagli stranieri. Nel frattempo a livello di social media management, da qualche giorno è stata allestita la pagina Facebook ufficiale “Montalbano Elicona – Borgo dei Borghi”, sulla quale vengono postate in tempo reale tutte le attività, le iniziative ed i contributi per una migliore visibilità e un rapido potenziamento della brand reputation del Borgo.

E domenica 1 luglio avrà luogo il primo di una serie di eventi alla scoperta dei Borghi di Montalbano Elicona e Castroreale, un’iniziativa condivisa, realizzata in contemporanea denominata “Da Castroreale a Montalbano Elicona, incanto tra i Borghi” che consentirà ai partecipanti di visitare su prenotazione entrambi i luoghi nello stesso giorno.