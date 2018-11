Una bravata che gli costerà cara. Unesuberante tifoso mamertino di 23 anni dovrà pagare una multa di 3333 euro oltre a dover restare lontano dallo stadio per disposizione del questore di Messina.

E’ il prezzo per essersi spsgliato e aver mostrato le chiappe ai tifosi avversari sugli spalti durante l’esultanza per un gol dei prori beniamini in campo. Il giovane sie ra già fatto notare più volte per esultanze esagerate. Stavolta per lui è scattata l’identificazione da parte della polizia del Commissariato di Milazzo e, in seguito, è arrivata la decisione del questore.

L’episodio risale allos corso 11 novembre ma la notifica del provvedimento è solo di oggi. Alla multa che gli è stata comminata sul posyto dagli agenti operanti si è infatti aggiunta la pesante decisione del questore: un Daspo che per la durata di anni 5che gli impedirà di frequentare i luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive della squadra del cuore o di qualsiasi altro club professionista o dilettante.