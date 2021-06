Un uomo è morto a Lipari precipitando in una scarpata dall’Osservatorio, uno dei luoghi più panoramici dell’isola, dove si era recato per fare delle foto.

Probabilmente ha perso l’equilibrio ed è rotolato giù per almeno cento metri. Alcuni vacanzieri avevano dato l’allarme.

I vigili del fuoco hanno provato a raggiungere l’uomo in una zona impervia, in un’operazione durata circa due ore e viste le difficoltà è intervenuto anche un elicottero che ha recuperato il corpo senza vita.

La vittima è un uomo di 45 anni, A.T., eoliano. Pare che non ci siano testimoni dell’incidente: l’uomo era solo e soltanto dopo alcuni turisti hanno avvistato il corpo nella scarpata. I carabinieri hanno avviato indagini.

In un primo momento si pensava a un turista che si era recato nella panoramica località per scattare qualche foto, ma a vittima è un isolano, A.T., padre di due figli di 7 e 12 anni, che da poco si sarebbe separato dalla sua compagna. L’uomo lavorava come guardiano notturno sui traghetti per le Eolie, ma da un paio di settimane aveva perso il posto e aveva affittato una casa a Lipari, nella località di Canneto.

