Vera Greco lascia il posto a Gabriella Tigano

In tre anni ha fatto registrate importanti crescite a due cifre: +20% di visitatori, + 22% di fatturato. Il Parco Naxos Taormina, con i suoi cinque siti, si conferma polo attrattore del turismo in Sicilia. È il bilancio stilato da Vera Greco, direttore uscente del Parco archeologico Naxos Taormina. Oggi si è svolto il passaggio di consegne alla nuova direttrice del parco Gabriella Tigano.

Tra gli obbiettivi raggiunti oltre 1 milione di visitatori nel 2018 e un fatturato che supera i 7,1 milioni di euro, l’acquisto, in autofinanziamento, ossia con gli incassi dello sbigliettamento, del Castello di Schisò, storico edificio inglobato nell’area degli scavi e destinato ad ospitare un museo archeologico più ampio, moderno e accessibile e una serie di attività in avanzato stato di progettazione: nuove campagne di scavo, recupero di aree abbandonate con interventi di architettura del paesaggio, iniziative di marketing territoriale per itinerari di trekking nelle valli fluviali dell’entroterra in partnership con le associazioni. Infine, quattro spettacolari video in 3D realizzati con IBAM Cnr che ricostruiscono l’impianto urbano dell’antica Naxos, il suo arsenale militare, le navi onerarie e il santuario.

E’ il “tesoretto” di progetti conclusi e in fieri che Vera Greco, direttore del Parco archeologico Naxos Taormina dal luglio 2016, lascia dopo tre anni in eredità al nuovo direttore, dopo la recentissima nomina alla guida del nascituro Parco di Villa del Casale e Morgantina, istituito dalla Regione Siciliana nello scorso aprile insieme ad altri dando seguito alla visione del compianto assessore e illustre archeologo Sebastiano Tusa sulla gestione dei beni culturali in Sicilia.

Nei tre anni della direzione Greco, il flusso di visitatori nei vari siti gestiti dal Parco di Naxos Taormina – Teatro Antico, Isola Bella, Area archeologica e Museo di Naxos, villa Caronia e, di recente, Palazzo Ciampoli – è cresciuto di 170mila presenze (nel 2018 sono stati complessivamente 993.668, cui aggiungere i circa 150/160mila spettatori annui dei concerti serali), mentre il fatturato è aumentato di oltre 1,2 milioni di euro (7.151.443 nel 2018 Fonte: Regione Siciliana*) piazzando il parco della riviera jonica al primo posto fra le strutture analoghe in Sicilia. Numeri importanti non solo per le due città, dove hanno sede i siti monumentali, ma anche per l’intero comprensorio messinese grazie all’indotto, occupazione e flussi economici, che genera la filiera turistica: ristorazione, alloggi, trasporti, settore balneare e tempo libero.

“Sono stati tre anni faticosissimi – commenta Vera Greco – ma entusiasmanti: penso alla complessa e delicatissima gestione del G7 e allo sforzo enorme da parte di centinaia di addetti e maestranze impegnati nella messa in sicurezza del Teatro Antico mantenendo il monumento sempre aperto anche per non deludere i visitatori stranieri; penso al restyling della segnaletica del Teatro e alle nuove biglietterie, con la messa in funzione di quella a valle, sulla via Bagnoli Croce, con il duplice obiettivo di diluire le code sulla via Teatro Greco e invitare i visitatori alla scoperta del Sentiero di Goethe: altra novità da noi introdotta per ricucire idealmente il verde storico della villa Comunale al percorso storico, sulle orme dei viaggiatori del Gran Tour”.

La direttrice ha voluto augurare “Buon lavoro”a Gabriella Tigano, alla quale “lascio un Parco in ottima salute e con un patrimonio di progetti e nuovi beni, come il Castello di Schisò, concepiti per accrescere il valore del territorio e la fruizione dei suoi monumenti e del paesaggio, aumentare nella comunità la consapevolezza della propria identità e offrire, come ente pubblico, sempre più servizi ai visitatori e opportunità di conoscenza che, opportunamente sfruttati, diventano anche per i giovani occasione di lavoro e autoimpresa”.