Un operaio forestale di 54 anni, V.B., è stato arrestato a Longi (Me), per furto, dai carabinieri che l’hanno sorpreso in località Mangalaviti mentre trasportava sulla propria auto un quintale di tronchi di faggio appena tagliati nell’area boschiva del Parco dei Nebrodi.

A bordo dell’auto sono stati trovati anche una motosega e attrezzi.