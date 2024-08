La Polizia di Stato ha intensificato i controlli a Patti e nelle zone limitrofe per garantire un’estate sicura. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, in collaborazione con la Polizia Stradale, hanno condotto un’operazione mirata nei luoghi più frequentati della movida estiva.

I controlli su strada

L’attenzione si è concentrata su strade e autostrade, dove sono state riscontrate diverse irregolarità. Un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con conseguente sequestro del veicolo. Un altro conducente è stato sanzionato per mancata revisione del mezzo, che è stato sospeso dalla circolazione.

Durante i controlli, gli agenti hanno anche sequestrato una modica quantità di marijuana, segnalando il possessore alle autorità competenti come assuntore.

Multe per 1200 euro

Le verifiche hanno coinvolto anche due locali pubblici, dove è emersa l’inosservanza delle norme sulle emissioni sonore. Gli impianti acustici utilizzati erano privi della certificazione necessaria per garantire il rispetto dei limiti di rumore consentiti. Complessivamente, le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa 1.200 euro.

La Questura di Messina ha annunciato che i controlli proseguiranno sia in città che in provincia, nell’ambito di un più ampio piano di sicurezza per la stagione estiva.

Cefalù più sicura, tornano i poliziotti di quartiere in bicicletta

Anche quest’anno sono tornati i poliziotti di quartiere nella cittadina normanna a vocazione turistica di Cefalù. Una iniziativa che rafforzerà controlli e sicurezza nei giorni d’agosto per contrastare furti e scippi tra le viuzze del centro nel palermitano.

Presenza rafforzata durante la festa del Santissimo Salvatore

Controlli rafforzati della polizia a Cefalù vista la numerosa presenza turistica. Per la festa del santissimo Salvatore a Cefalù la polizia di Stato ha rafforzato la presenza degli agenti con il nucleo poliziotto di quartiere della questura di Palermo.

Pattugliamento in bicicletta nel centro storico

Gli agenti hanno aggiunto, muovendosi agilmente a bordo di biciclette con le insegne della polizia di Stato, le caratteristiche viuzze del centro storico di Cefalù e del lungomare, garantendo a cittadini e visitatori di vivere in maggiore sicurezza i giorni di festa e, instaurando un contatto diretto, immediato e ravvicinato con la gente, hanno offerto un efficiente servizio alla collettività.

Dispositivi di controllo rafforzati per la sicurezza

La polizia di Stato, al fine di garantire la sicurezza di cittadini e turisti, in aggiunta ai già rafforzati dispositivi di controllo del territorio assicurati dal commissariato di Cefalù, ha previsto quest’anno anche agenti appartenenti al nucleo poliziotto di quartiere della questura di Palermo, per la circostanza in missione nella cittadina normanna su disposizione del questore.