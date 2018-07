In programma dal 14 al 20 luglio

Tre location per il prossimo Taormina Filmfest che si terrà nella Perla dello Ionio dal 14 al 20 luglio, con la direzione artistica di Silvia Bizio e Gianvito Casadonte e gli organizzatori, guidati da Videobank, con il general manager Lino Chiechio e l’amministratore unico Maria

Guardia Pappalardo.

Saranno il Teatro Antico e Palazzo dei congressi, per proiezioni e masterclass, e le piazze della città per i red carpet delle star. Tra gli ospiti che già hanno confermato la presenza, l’attore inglese Rupert Everett, che quest’anno ha esordito alla regia di un lungometraggio con The

Happy Prince – L’ultimo ritratto di Oscar Wilde, da lui stesso interpretato accanto a Colin Firth ed Emily Watson.

Numerose e variegate le masterclass dei personaggi del cinema. Tra questi, il regista e attore Michele Placido, che riceverà il Premio alla Carriera del festival, ma anche la regista sceneggiatrice Maria Sole Tognazzi e la scrittrice e sceneggiatrice del film Perfetti Sconosciuti, Paola Mammini (Immaturi – La Serie), vincitrice del David di Donatello per la miglior Sceneggiatura nel 2016.

Donne protagoniste al Taormina FilmFest, a partire dalla giuria tutta al femminile, composta dalla produttrice statunitense Martha de Laurentiis, dalla produttrice Donatella Palermo, dalla distributrice internazionale Adriana Chiesa e la produttrice Eleonora Granata.

“Il Taormina Filmfest – commenta l’assessore regionale al Turismo, Sandro Pappalardo – comincia dunque a prendere forma. Ho fortemente voluto che il prestigioso festival di Taormina non morisse tra le scartoffie di inutili ricorsi. Il festival, e sarà un buon festival, è dunque salvo grazie all’impegno dei direttori artistici e di Videobank, che – conclude l’assessore stanno impegnandosi al massimo per allestire un programma degno delle migliori tradizioni del festival, che riuscirà a tornare ai livelli che più gli competono”.