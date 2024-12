Un emendamento alla legge di bilancio, già approvato in Commissione alla Camera, consentirà la sospensione del pagamento del pedaggio allo svincolo di Villafranca Tirrena, sull’autostrada A20 “Messina-Palermo”, durante i lavori di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. A tal fine la società Stretto di Messina sottoscriverà un accordo con il Consorzio Autostrade Siciliane.

L’impegno per ridurre i disagi

“L’emendamento alla legge di bilancio, ha commentato l’Amministratore Delegato di Stretto di Messina, Pietro Ciucci – dimostra grande attenzione da parte del Governo e del Parlamento nei confronti del territorio interessato dai lavori per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina ed è in linea con l’impegno costante della Stretto di Messina per ridurre i disagi e potenziare le ricadute dell’Opera”.

In Manovra altri fondi per l’opera

Intanto nel quadro delle proposte di modifica alla manovra finanziaria, emerge un’importante novità riguardante il Ponte sullo Stretto di Messina. Tra gli emendamenti riformulati dal governo per l’approvazione, spicca una proposta della Lega che prevede un significativo incremento delle risorse destinate alla realizzazione dell’infrastruttura. Arrivano, dunque, altri fondi per il Ponte. L’emendamento della Lega, infatti, incrementa complessivamente di 1,4 miliardi, rispetto agli 11,6 miliardi previsti dalla scorsa legge di bilancio.

In questo modo, il totale dei fondi per il Ponte sullo Stretto sale a 13 miliardi di euro, con un orizzonte temporale che si estende fino al 2032. Questa decisione rappresenta un ulteriore passo avanti per la concretizzazione di un progetto che, per decenni, è stato al centro del dibattito politico, economico e ambientale del Paese. Si tratta, però, di una cifra inferiore rispetto ai 3 miliardi inizialmente ipotizzati nell’emendamento a firma del capogruppo leghista Riccardo Molinari. La riduzione dell’importo potrebbe riflettere un compromesso raggiunto durante le trattative interne alla maggioranza o la necessità di garantire la sostenibilità complessiva della manovra finanziaria.

