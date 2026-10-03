Non è ancora stata fissata la data per l’analisi del progetto del Ponte sullo Stretto al Cipess, il Comitato tecnico interministeriale che deve deliberare gli stanziamenti. Il passaggio fondamentale prima che il rivisto progetto del Ponte arrivi nuovamente al vaglio della Corte dei Conti slitta rispetto alle previsioni della stampa che aveva individuato il 6 ottobre coma data utile ma in funzione del cronoprogramma del progetto stesso che al Cipess andrà sì in ottobre ma non il sei ne, probabilmente, prima della metà del mese.

Ciucci: “Riunione operativa quella tenuta al Ministero”

“La riunione di stamattina al Ministero è stata molto importante per definire i prossimi

passi. Abbiamo analizzato la documentazione in vista dell’esame del Cipess, che non era all’ordine del giorno del 6 ottobre, ma previsto successivamente. Quindi non c’è alcuno slittamento” precisa all’agenzia di stampa Ansa l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci.

I passaggi da Stretto di Messina ad Anas e ad altre aziende

“In merito ad alcune indiscrezioni circolate sulla stampa, ribadisco è priva di fondamento l’affermazione che alcuni dipendenti stiano per lasciare la Stretto di Messina. Siamo un’azienda coesa e determinata verso l’obiettivo che ci è stato affidato dal Parlamento e dal Governo di realizzare il ponte sullo Stretto di Messina”, ha sottolineato l’Ad commentando l’ipotesi avanzata da alcuni media su altre uscite dalla società dopo quella avvenuta nei giorni scorsi del direttore tecnico Valerio Mele passato all’Anas per assumere l’incarico di Chief operating officer .

Dallo scoso 1° ottobre, infatti, il Direttore tecnico della Stretto di Messina, Valerio Mele, ha assunto l’incarco di Chief operating officer alle dirette dipendenze dell’Amministratore delegato di Anas, ruolo di massimo vertice tecnico dell’Azienda. L’ingegner Mele negli ultimi tre anni ha acquisito una grande esperienza maturata nella gestione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

Il nuovo incarico coincide con l’avvio nei prossimi giorni dell’istruttoria presso il CIPESS, con la quale si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto. Questo ha ingenerato le voci di una “fuga” dalla società del Ponte

Il nuovo incarico in Anas, ha però precisato già a fine settembre la società, è stato deciso e condiviso da tempo e la Stretto di Messina ha già acquisito le risorse tecniche necessarie per la realizzazione del ponte che ha recentemente ottenuto il parere favorevole da parte dell’Art e del CSLLP.