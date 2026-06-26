Il Ddl Energia è ormai pronto ed entro qualche settimana potrebbe essere approvato: l’annuncio è arrivato ieri dall’assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Francesco Colianni in occasione del Thinkingreen, il talk dei Nations Award voluto dal presidente Michel Curatolo che ha riunito diversi esperti del settore nel panel su “Sicilia: la sfida del 100% rinnovabile”.

Una norma che pianifica la svolta verso le rinnovabili e la produzione siciliana

“Finalmente arriva un Ddl che pianifica la transizione energetica – ha detto Colianni – in una di quelle regioni come la nostra che è oggi protagonista indiscussa. Abbiamo installato 3 GW e già autorizzato 10,7 GW alle aziende nazionali e internazionali che hanno voluto realizzare progetti legati alle rinnovabili, ne abbiamo altri 30 in istruttoria”.

La produzione siciliana andrà oltre i parametri statali

“Ovviamente andremo oltre il parametro stabilito dallo Stato, siamo tra le poche regioni che realmente sta svolgendo la transizione energetica; oltre alle aree idonee, ho voluto inserire all’interno del testo gli ambiti di accelerazione, cioè le categorie energetiche sottoutilizzate all’interno della nostra Regione che avranno un fast track autorizzativo per alimentarle e dunque per fare crescere un mix energetico: non solo dunque eolico e fotovoltaico, gli ambiti su cui la Sicilia si è basata perlopiù, ma anche geotermico, idrogeno, idroelettrico e agri-voltaico avanzato”.

Grandi investimenti e grandi sperimentazioni

“Un terreno di grandi investimenti ma anche di grandi sperimentazioni – ha concluso l’assessore – c’è un grande apporto anche delle Università siciliane: stiamo presentando un avviso che riguarda l’Osservatorio sull’idrogeno, già firmato un decreto di circa 32 milioni di euro; sul FESR circa mezzo miliardo di avvisi pubblici rivolti agli enti locali, liberi consorzi, ATI, SRR, ecc. che renderanno energetici tanti palazzi pubblici; abbiamo già emesso i decreti sull’illuminazione pubblica e chiuso la graduatoria sulle reti idriche regionali. Entro una quindicina di giorni arriveremo anche alla graduatoria definitiva sulla depurazione e sulle reti fognarie”.