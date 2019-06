Le indagini della polizia municipale di Taormina

Tragico incidente in via Piradello a Taormina. Nello scontro tra un’auto e una moto è morto Davide Biuso,33 anni originario di Mascali.

Il giovane lavorava come chef in un noto locale di Taormina. Biuso viaggiava in sella alla sua moto quando è si è scontrato contro una Seat Leon.

Per lui non c’è stato nulla da fare poiché ha perso la vita dopo essere finito sull’asfalto e all’arrivo dell’ambulanza del 118 non è stato possibile far altro che constatarne il decesso.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale con il comandante Agostino Pappalardo per stabilire l’esatta dinamica del sinistro risultato fatale allo chef 33enne.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che entrambi i mezzi, una moto da enduro condotta da Biuso e una Seat Leon al cui volante vi era un cittadino straniero, stessero viaggiando in direzione mare quando giunti all’altezza di Villa Mon Repos si sono scontrati.

Davide Biuso, che sopraggiungeva da dietro, non ha potuto evitare l’impatto ed è volato sull’asfalto alcuni metri più avanti. La Polizia locale ha informato i familiari della vittima e la salma, su disposizione del magistrato di turno, è stata condotta all’obitorio dell’ospedale di Taormina.

Per il conducente del veicolo è scattata una denuncia per omicidio stradale.