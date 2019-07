Il motociclista e la turista trasportati in ospedale in codice rosso

Un grave incidente si è verificato a Giardini Naxos, in provincia di Messina, dove un ragazzo di 19 anni in sella ad uno scooter ha travolto una turista russa. Ora i due si trovano ricoverati in gravi condizioni in ospedale. La donna è al Cannizzaro di Catania mentre il ragazzo è ricoverato all’ospedale di Taormina, per entrambi la prognosi è riservata.

Come riporta il Giornale di Sicilia l’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri sul lungomare Tysandros. Lo scooter guidato da F. P., originario di Giardini, ha impattato contro la donna di 60 anni. Stava attraversando la strada dopo essere uscita dall’hotel dove soggiornava. Il ragazzo, che aveva a bordo un minorenne rimasto lievemente ferito, dopo l’impatto ha perso il controllo ed è finito contro un’auto parcheggiata.

Il diciannovenne, che ha riportato diversi politraumi, è stato trasportato in codice rosso al San Vincenzo di Taormina mentre per la sessantenne di nazionalità russa è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118, che l’ha trasferita d’urgenza al reparto di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Saranno i carabinieri a ricostruire le dinamiche dell’incidente. (immagine di repertorio)