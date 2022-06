Imbrattate alcune mura, presentata denuncia

Solidarietà nei confronti di Mario Mega, presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, per le scritte minacciose contro di lui apparse sui muri di Reggio Calabria viene espressa da Assindustria Messina. “Se qualcuno pensa – commenta il presidente Pietro Franza – che ancora sia possibile tentare di interloquire o esprimere dissenso usando questi sistemi barbari, questo qualcuno è fuori dal tempo e dalla storia. Bene ha fatto il presidente Mega, al quale esprimo per il tramite di Sicindustria, la solidarietà della Messina che lavora e che produce, a denunciare questo intollerabile atto”.

Una subcultura da sradicare

“Nella Sicilia e nella Calabria del terzo millennio – conclude Franza – non può esserci spazio per questi comportamenti meschini prima che delinquenziali, residui di una subcultura che merita solo di essere sradicata per sempre dalla storia delle nostre comunità”.

“Qualche cretino non mi fa cambiare idea”

Attraverso i social Paolo Mega commenta l’accaduto: “Reggio Calabria e Messina sono due città splendide – scrive – ed i loro abitanti li sento amici sin dal primo giorno del mio mandato. Tranquillizzo tutti quelli che in queste ore mi chiamano o mandano messaggi per esprimere solidarietà e per scusarsi a nome dei Reggini per bene. Non saranno due scritte di qualche cretino a farmi cambiare idea. Si va avanti senza indugi!”

Le funzioni dell’autorità

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto è stata istituita con una legge del 2016 sulla “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali. L’ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria. I suoi principali compiti sono quelli di indirizzo, programmazione, controllo, coordinamento, promozione delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di Messina, Tremestieri, Milazzo, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, in un unicum amministrativo-gestionale che ha unificato le strategie di sviluppo delle infrastrutture portuali dell’intera Area dello Stretto di Messina.