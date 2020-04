Il provvedimento del Questore di Messina

La Polizia di Messina ha sequestrato un impianto di videosorveglianza installato in una abitazione privata nella zona sud della città.

Lo scorso febbraio, nell’ambito del controllo straordinario del territorio “Quartieri Sicuri”, i poliziotti delle Volanti, del Commissariato Messina Sud, della Squadra Amministrativa, della Divisione Anticrimine, del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, avevano effettuato controlli a tappeto. Nel corso dei controlli, un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale, è stato scoperto che aveva installato, lungo il perimetro della propria abitazione, un sofisticato sistema di videosorveglianza con telecamere a infrarossi, ad alta definizione e un sistema attivo h 24 con possibilità di controllo da remoto e da qualsiasi apparecchio dotato di connessione internet. L’uomo era pertanto in grado di controllare, in qualsiasi momento del giorno e della notte, l’ingresso principale della casa nonché tutte le altre vie di accesso.

Il Questore di Messina aveva vietato all’uomo la detenzione dell’impianto e aveva ordinato la sua rimozione. L’uomo però non ha eseguito l’ordine ed è stato denunciato per inosservanza del provvedimento e per la violazione delle prescrizioni inerenti il regime di sorveglianza speciale. L’impianto è stato sottoposto a sequestro.