Tragedia a Milazzo (Me) dove perde la vita un ragazzo di 17 anni. L’incidente mortale è avvenuto attorno alle 11 di oggi, in via Mangiavacca, nei pressi di un cavalcavia nelle vicinanze della Raffineria di Milazzo.

Come riporta Oggi Milazzo, la vittima sarebbe un ragazzo di 17 anni di Villafranca Tirrena che si trovava a bordo di uno scooter di grossa cilindrata. Il ragazzo è finito sotto una betoniera per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i carabinieri di Milazzo e i vigili del fuoco. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente mortale e se ci sono altre persone coinvolte. (foto di OggiMilazzo)