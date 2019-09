Lascia due figli in tenera età

Tragedia in provincia di Padova dove, a causa di un incidente stradale, è morto il palermitano Giuseppe Fotia.

Fotia, cuoco palermitano di 36 anni, è deceduto in ospedale dopo un grave incidente avvenuto nel Padovano mentre si trovava a bordo della sua motocicletta di grossa cilindrata coinvolta assieme ad un’auto e un mezzo pesante.

L’incidente mortale si è verificato ieri, attorno alle 14.00 nella zona industriale di Maserà, in provincia di Padova. Il 36enne è stato subito trasportato in ospedale dove è morto all’interno del reparto di Rianimazione a causa dei gravi traumi riportati in seguito al terribile schianto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato all’altezza di un incrocio tra i tre mezzi. In un primo momento a schiantarsi sarebbero stati l’auto e la moto, poi sarebbe sopraggiunto il camion. I tre veicoli sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine intervenute.

Fotia è apparso subito gravissimo: i sanitari del Suem 118 l’hanno rianimato sul posto, trasferendolo d’urgenza in pronto soccorso. Inizialmente sembrava che il trentaseienne potesse farcela, poi le sue condizioni sono precipitate per le lesioni interne e verso le 16.30 è stato dichiarato morto.