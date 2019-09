La donna estratta dai i vigili del fuoco

Incidente stradale questa mattina a Catania lungo la Tangenziale. Un’auto, poco dopo le 09.45 di stamattina, si è schiantata contro un muro, nei pressi dello svincolo Anas.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Nord del comando provinciale per estrarre dalle lamiera la 30enne che era alla guida di una Citroen C3 bianca.

La donna è stata subito dopo presa in consegna dal personale medico del 188 e condotta con un eliambulanza nell’ospedale Cannizzaro per le cure del caso. Secondo i primi rilievi sarebbe stato un incidente stradale autonomo: nessun altro mezzo risulta infatti coinvolto. Per accertamenti e indagini del caso è presenta la polizia stradale. Si sono registrati rallentamenti e lunghe code per gli automobilisti in transito.