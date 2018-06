Ancora una tragedia sull’autostrada A 20 Messina – Palermo, tra gli svincoli di Villafranca e Rometta.

Dalle prime risultanze della Polizia Stradale, sembra che un’auto si sia ribaltata all’interno della galleria Villafranca e un’altra, che sopraggiungeva, non è riuscita ad evitarla.

Cinque le persone a bordo delle due autovetture: in quattro sono riusciti a cavarsela con ferite lievi e sono state trasportate in ospedale per le prime medicazioni; una persona, invece, di cui non sono state ancora rese note le generalità, non ce l’ha fatta nonostante i soccorsi del 118.