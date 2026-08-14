Un grave scontro automobilistico si è verificato nel tardo pomeriggio lungo la strada provinciale 177, nel tratto che collega il centro abitato di Tusa alla frazione marina di Castel di Tusa. Nell’incidente ha perso la vita Alessandro Allegra, un ragazzo di 21 anni residente nella zona.

L’impatto ha visto coinvolte due vetture. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, i due mezzi sono entrati in collisione. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, per il ventunenne i traumi riportati si sono rivelati fatali e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto.

I carabinieri e le forze dell’ordine sono intervenuti nell’immediato per eseguire i rilievi tecnici, gestire la viabilità della corsa e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La notizia della scomparsa del giovane si è diffusa rapidamente, destando un profondo senso di sconforto nell’intera comunità locale.