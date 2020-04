Il Consiglio di Stato, con il parere della prima sezione n. 735/2020, pubblicato ieri sera, ha espresso con la massima urgenza, parere favorevole sulla proposta del Ministero dell’interno per annullamento, in via straordinaria, dell’ordinanza del Sindaco di Messina, che ha imposto a “chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina, sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto” l’obbligo di registrarsi, almeno 48 ore prima della partenza, nel sistema dion-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it.

Un parere che rafforza l’idea del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese che aveva già denunciato De Luca per le sue intemperanze e che adesso potrebbe procedere alla revoca d’ufficio dell’ordinanza che impone l’autorizzazione del sindaco della città dello stretto per il transito dalla Calabria verso la Sicilia e rispetto alla quale il prefetto di Messina aveva già invitato il sindaco a fare un passo indietro.

Proprio questa mattina De Luca ha avviato il ‘pre filtraggio’ e dall’alba ha istituito controlli ‘comunali’ al porto attracco dei traghetti dello Stretto.

L’ordinanza del sindaco di fatto confligge sia con una ordinanza del Ministro dell’Interno sia con un’altra ordinanza del Presidente della Regione ampliando le limitazioni e spostando il sistema di autorizzazione ai sindaci a cominciare proprio da De Luca. Una posizione forte e sopra le righe quella del primo cittadino messinese che ha scatenato ‘fan in delirio’ e che preoccupa tanti mentre fa sentire ‘protetti’ altri.

Nelle ultime settimane non sono mancatele polemiche forti fra il sindaco De Luca ed il Presidente della Regione in aggiunta a quelle con il Ministro.

Da ultimo lo scontro fra sindaci che lo vede contrapposto al sindaco di Palermo e presidente dell’Anci Leoluca orlando proprio sula legittimità e applicazione di questa ordinanza.

Ma lui, il sindaco sceriffo, non si arrende e annuncia battaglia. “Sono iniziate le procedure per far fuori il sindaco Cateno De Luca” scrive sulla sua pagina facebook teatro di mille dirette al porto e annuncia una nuova diretta in risposta a quelli che definisce “Criminali di Stato” invitando tutti alla massima diffusione proprio come un capo popolo social