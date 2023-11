La decisione del Gip per le violazioni

Dall’obbligo di dimora ai domiciliari per un giovane del Messinese. La prima misura cautelare gli era stata imposta perché accusato di aver vandalizzato un istituto scolastico. Adesso è arrivata un aggravamento perché sono state riscontrate delle violazioni. Ed il Gip del tribunale di Messina ha ritenuto che andava rivalutata la sua “personalità”.

La misura

La polizia ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un 19enne di Sant’Agata di Militello. Gli agenti del commissariato cittadino nei mesi scorsi avevano svolto indagini in relazione ad un furto perpetrato ai danni di un istituto scolastico locale. Le verifiche investigative avevano consentito di individuare uno degli autori nel giovane, con precedenti. Per quei fatti il Gip di Patti nel mese di aprile aveva disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora. I successivi controlli di polizia hanno consentito di accertare la violazione della misura imposta.

Rivalutata la sua “personalità”

Le tempestive segnalazioni hanno consentito all’autorità giudiziaria di rivalutare la personalità dell’imputato, disponendo un aggravamento della misura cautelare. “Ha dimostrato – sostiene il Gip nel provvedimento – che la misura dell’obbligo di dimora evidentemente non appare in alcun modo idonea a far valere l’autorità del controllo imposto”. All’imputato è stato intimato di non allontanarsi dalla propria abitazione senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Emergenza giovanile, vandalismo dilagante

Il problema del vandalismo è diffuso in tutta la Sicilia. Gli episodi si sfregi soprattutto alle scuole si susseguo non quasi giornalmente. Appena qualche giorno fa i vandali a Palermo hanno preso di mira un’altra scuola. E’ toccato subire questo sfregio all’istituto comprensivo “Madre Teresa di Calcutta”. Divelti armadietti in legno e metallici, sparsi per i corridoi vario materiale. Le modalità dell’incursione sono apparse proprio quelle di un vandalismo becero fine a sé stesso. Indignata la dirigente scolastica che aveva parlato di un’azione vergognosa nei confronti della scuola.

Like this: Like Loading...