Denunciato per la violazione delle restrizioni anti Covid19

Detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. È questo il reato contestato a Simone De Cola, messinese di 33 anni, arrestato dai poliziotti delle Volanti di Messina. Ad attirare l’attenzione di una pattuglia impegnata nel servizio di controllo del territorio in zona centro-nord è stato l’atteggiamento del trentatreenne che, alla vista della volante, ha tentato di allontanarsi a piedi abbandonando un involucro e gettandolo dietro una siepe.

L’uomo è stato bloccato e l’involucro conteneva marijuana. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare sono stati recuperati altra marijuana, una modica quantità di crack ed un bilancino di precisione. Al termine il 33enne è stato messo agli arresti domiciliari.

Sempre a Messina la Polizia ferroviaria ha arrestato un uomo evaso dagli arresti domiciliari. In particolare, durante le verifiche ai treni in arrivo ed in partenza dallo scalo di Messina, gli agenti hanno notato l’uomo che, giunto in città a bordo di un treno proveniente da Catania, ha mostrato un atteggiamento nervoso alla vista della Polizia tanto che, frettolosamente ha cercato di portarsi verso l’uscita. La Polfer ha quindi sottoposto a controllo l’uomo o che, in effetti, dagli accertamenti effettuati è risultato destinatario della misura degli arresti domiciliari a seguito di un furto aggravato.

L’uomo è stato arrestato per evasione essendosi allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione di Catania. L’evaso, un cinquantenne, è stato anche sanzionato per non aver rispettato le limitazioni legate all’emergenza Covid19 ed è stato portato nel carcere di Messina.