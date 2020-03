“Signor Ministro, io la denuncia me la prendo così mi potrò difendere nella sede opportuna… Il 23 marzo abbiamo verificato e denunciato 10 persone dopo che erano stati fatti presunti controlli a Villa San Giovanni. …

Le ho chiesto di avere formali spiegazioni sul perchè la renault 4 il 22 marzo ha attraversato lo strettto di Messina, artisti di strada che scorrazzano per la Sicilia mentre noi siamo chiusi in casa. Aggiungo che tutto quello che era stato messo in campo dallo Stato è stato costantemente violato.”

Di seguito il video del Sindaco De Luca pubblicato qualche minuto dopo che è stata resa nota la denuncia per vilipendio della Repubblica nei suoi confronti.