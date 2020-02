Oggi, per gli appassionati di numeri (ma anche per chi non lo è), è una giornata speciale: 02.02.2020. Sì, è la data palindroma perfetta, quella che è la stessa se si comincia a leggere da destra o da sinistra. Infatti, si parla anche di data palindroma ambivalente. E bisogna ‘tenercela stretta’, visto che non ce ne saranno altre da qui alla fine del secolo.

Già, perché una data come questa è un evento raro. Una davvero insolita si è verificata, ad esempio, 909 anni, l’11 novembre dell’1111 (11.11.1111). Mentre, il prossimo appuntamento con una data palindroma è fissato per il 12.12.2121 e avrà come testimone magari qualche bambino nato di recente. Certo, per la cronaca, ci saranno altre date palindrome in questo secolo ma non saranno ‘perfette’. In totale, ce ne saranno 23 entro la fine del XXI secolo e 31 tra il 2100 e il 2199.

Per quanto riguarda la data successiva, invece, non ci sarà alcun essere umano contemporaneo che potrà raccontarla, sì perché avverrà il 3 marzo del 3030 (03.03.3030), quando chissà come sarà il mondo e magari citeranno la data che stiamo vivendo oggi.

Attenzione, poi. La data palindroma perfetta non riguarda soltanto i Paesi – la stragrande maggioranza – in cui il formato della data è giorno, mese e anno. Già, perché anche negli Stati Uniti e in Canada, dove il mese viene fatto precedere al giorno, oggi avviene lo stesso, visto che il giorno coincide con il numero di febbraio.

Ultima curiosità: nel corso della storia c’è stata anche una data binario, il capodanno dell’anno 1010 che tradotto faceva così: 01.01.1010.