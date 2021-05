Cimentarsi in un’attività edilizia, di pulizia, di giardinaggio può richiedere talvolta esborsi notevoli per l’acquisto di strumentazione e attrezzatura adeguata. Se sei a capo di un’impresa edile, ad esempio, sai bene che è necessario investire una porzione importante di capitale per portare in azienda i macchinari giusti a svolgere determinati lavori. Allo stesso tempo, se sei un privato e devi svolgere attività di giardinaggio, potresti non voler acquistare determinati macchinari per utilizzarli solo poche volte durante l’anno.

Ecco perché puoi optare per il noleggio, e servizi come easyNoleggio – Servizi di noleggio attrezzature in tutta Italia potrebbe fare al caso tuo. Tramite la web di easyNoleggio potrai noleggiare tutta l’attrezzatura che ti serve, per una molteplicità di lavori: cantieri, pulizia di ambienti lavorativi, edilizia e giardinaggio.

Ti proponiamo un elenco di 10 attrezzature consigliate da noleggiare online su easyNoleggio.

Sollevatore telescopico

Il sollevatore telescopico è un’attrezzatura altamente versatile. È un carrello elevatore con braccio telescopico, che può sollevare carichi ed estendere o ritrarre il braccio per regolare la sua massima portata e altezza di sollevamento.

L’utilizzo principale di un sollevatore telescopico è il sollevamento di pallet, con la possibilità di sospendere carichi con una catena o spostare carichi pesanti in aree che altrimenti sarebbero difficili da raggiungere.

Mini escavatore

Il mini escavatore ha capacità simili a un escavatore classico, con l’ulteriore vantaggio di poter lavorare in spazi ridotti. Chiamato anche escavatore compatto, i mini escavatori presentano i componenti tradizionali di un escavatore ma con dimensioni inferiori.

La maggior parte dei miniescavatori viene utilizzata per movimentazioni leggere, movimentazione di materiali più pesanti, rimozione di ceppi, progetti di costruzione o paesaggistica. Grazie a queste capacità, i miniescavatori vengono utilizzati sempre più spesso e moltissimi impresari o proprietari di cantieri ne fanno un uso costante, grazie alla loro mobilità e al prezzo di noleggio inferiore rispetto a quelli tradizionali.

Piattaforme articolate

Le piattaforme articolate, in modo simile al sollevatore telescopico, sono sviluppate appositamente per raggiungere posizioni altrimenti inaccessibili. Il loro punto di forza è il braccio articolato, costruito su una base rotante: due caratteristiche che permettono ai lavoratori di raggiungere posizioni sopraelevate con flessibilità, aggirando ostacoli di svariato tipo.

Mini pale cingolate

La pala cingolata combina la stabilità del trattore cingolato con le capacità di una pala gommata.

Tuttavia, a differenza delle classiche pale cingolate, come nel caso dei mini escavatori, anche le mini pale cingolate offrono molta più mobilità e un carico tollerabile comunque elevato, in grado di restituire ottime prestazioni in svariati ambiti di applicazione.

Mini pale gommate

Le pale gommate sono un’attrezzatura pesante potente e versatile che può essere usata nella maggior parte dei cantieri. Una pala gommata viene utilizzata per raccogliere materiale nei camion o per trasportarlo in un cantiere. Le pale gommate possono sollevare quasi tutto, compresi macerie, ghiaia, terra, detriti e sporcizia.

Il termine “pala gommata” si riferisce al metodo di trasporto della macchina e al lavoro che svolge. Una pala gommata potrebbe sembrare un bulldozer, ma ha le ruote invece di un sistema di cingoli continui. Dove il bulldozer ha una lama piatta per spingere il materiale, un caricatore mette in mostra una benna per raccogliere, spostare e scaricare il materiale. Anche in questo caso, le mini pale gommate offrono molta più mobilità e versatilità in cantieri e in operazioni di paesaggistica.

Idropulitrici

Le idropulitrici sono utilizzate per lo più nell’ambito della pulizia di ambienti di lavoro, ma anche di strade ad esempio o di altri luoghi pubblici. Tramite un potente getto permettono al lavoratore di rimuovere sporco e incrostazioni altrimenti difficili da rimuovere; uno strumento davvero prezioso e molto utilizzato in diversi ambienti.

Martelli pneumatici

Il martello pneumatico è un potente macchinario utilizzato nell’ambito dell’edilizia, soprattutto urbana. Si tratta di uno strumento che permette di perforare una superficie resistente, come potrebbe essere ad esempio un marciapiede o un pezzo di strada. Viene spesso utilizzato anche nelle cave.

Macchine per iniezione di cemento

Le macchine per iniezione di cemento trovano larga applicazione nell’edilizia, dato che permettono al lavoratore di riempire e completare pareti, muri, cavità e molte altre strutture di questo tipo. La macchina infatti permette a tutti gli effetti di “iniettare” cemento, che andrà a fungere da collante tra le diverse componenti non ancora legate, creando una struttura salda e sicura.

Torri faro

Le torri faro, come suggerisce il nome stesso, sono sistemi di illuminazione che permettono di illuminare ampie zone. Vengono spesso utilizzate in grandi cantieri e posti fuori da zone cittadine e quindi senza la giusta illuminazione. Vengono impiegate anche in situazioni di emergenza, data la loro trasportabilità; il palo telescopico di solito permette di innalzare lo strumento fino all’altezza desiderata.

Gruppi elettrogeni

Altro strumento particolarmente utile è il gruppo elettrogeno, molto utilizzato anch’esso nell’edilizia urbana e nei grandi cantieri. Grazie a un motore termico il gruppo elettrogeno riesce a convertire l’energia prodotta in elettricità, tramite un alternatore, fornendo così l’energia necessaria a tutto il cantiere o a tutta l’area di lavoro in cui viene impiegato.