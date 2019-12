La nuova C3 si rinnova ed ecco la versione “Origins”: creata per celebrare i cent’anni di una Marca innovativa.

Parliamo della Citroën C3, la city car versatile che incontriamo in diverse colorazioni e motorizzazioni tutti i giorni nelle nostre città, scelta da quasi 92.000 italiani, configurabili con 33 combinazioni diverse, quasi un record del suo genere.

Oggi si rinnova sul mercato italiano con la C3 Origins nata per festeggiare i 100 anni del noto marchio francese.

La C3 Origins è la versione limitata esclusiva “Origins” caratterizzata da uno stile omogeneo di colori

e materiali, con dettagli specifici di color bronzo, che richiamano gli ingranaggi a forma di cuspide (chevron), e con una firma “Origins since 1919”.

Le colorazioni esterne della, C3 Origins sono tre tinte eleganti e sobrie, nei toni del bianco (Polar White), del grigio (Platinium Grey e Steel Grey) e del nero (Night Black).

Andando nel proprio autosalone Citroen di fiducia, troviamo:

● la personalizzazione delle calotte degli specchietti retrovisori, con bande decorative;

● la personalizzazione del portellone posteriore;

● l’adozione di un pack Color Bronze, con profili color bronzo dei fendinebbia e degli Airbump ® ;

● la personalizzazione “Origins since 1919” sulle portiere anteriori;

● cerchi in lega 16” Matrix;

● una decorazione centrale specifica per il tetto.

Anche gli interni della C3 Origins sono unici nel mondo delle city car, si distinguono per i rivestimenti in tessuto Grigio Chiné con impunture Gold e personalizzazione “Origins”, per la plancia rivestita in TEP Mistral e per i tappetini anteriori specifici e volante in pelle.

Alzacristalli posteriori elettrici e, in opzione: telecamera di retromarcia, Citroën Connect Box con Pack SOS ed assistenza inclusi, Citroën Connect Nav, Active Safety Brake, Driver Attention Alert, allerta per rischio collisione, commutazione automatica dei fari e retrovisore elettrocromatico, vetri posteriori e lunotto oscurati, tetto in vetro panoramico.

Le motorizzazioni sono due: benzina con PureTech 83 S&S e PureTech 110 S&S e il diesel BlueHDi 100 S&S.