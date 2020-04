Una donna di New York, sopravvissuta all’influenza spagnola e a un cancro, ha trionfato sul Covid19 all’età di 101 anni: il suo nome è Angelina Friedman, partorita a bordo di una nave passeggeri che stava portando la madre dall’Italia agli Stati Uniti d’America durante la seconda ondata della malattia nel 1918.

La donna, definitiva ‘sovrumana’ dalla sua famiglia, è sopravvissuta al marito e a dieci fratelli: «Sua madre è morta partorendo sulla nave ed è stata curata dalle sue due sorelle, che si trovavano a bordo», ha raccontato la figlia di Angelina, Joanne Merola. L’anziana poi si unì in matrimonio con Harold Friedman: entrambi hanno contratto il cancro nello stesso periodo, la donna ce l’ha fatta, il marito no.

«Tutti in famiglia hanno vissuto fino ad almeno 95 anni, tranne uno zio. Mia madre è una sopravvissuta. Lei non è umana. Ha un DNA sovrumano», ha raccontato Joanne alla stampa locale. Oggi Angelina vive in un centro di terapia e cura del North Westchester, contea del Sud – Est dello Stato di New York. È stata portata in ospedale il 21 marzo per un piccolo intervento ma le è stato diagnosticato il Covid-19. Lì è stata ricoverata per una settimana prima di tornare in isolamento nella sua casa di cura ed è risultata negativa al virus il 20 aprile.

Joanne Merola ha raccontato che la madre ha sofferto di febbre ma non ha mai avuto sintomi respiratori. La figlia non può andare a trovare Angelina che è quasi non udente e quindi non può parlarle al telefono.

La casa di cura ha condiviso il 24 aprile sui social media una foto della paziente con scritto: «Ecco Angelina, la nostra ospite di 101 anni che ha battuto il Covid-19 e st benissimo!». «Mi dicono che sta andando alla grande. È sta in piedi il più possibile», ha raccontato la figlia.