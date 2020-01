Il suo nome è Wolf Cukier

Un tirocinante adolescente, il 17enne Wolf Cukier, al suo terzo giorno di lavoro in un programma della Nasa per scovare nuovi mondi oltre il nostro sistema solare, ha scoperto un pianeta sconosciuto con due stelle nella costellazione Pictor, a 1.300 anni luce di distanza dalla Terra.

Il ragazzo, con il compito di studiare come due stelle incrociano i rispettivi percorsi creando un’elissi, si è concentrato sul sistema solare TOI 1338, dove ha notato qualcosa nell’orbita di due stelle che ostruiva la luce.

Come si legge sul The Guardian, i suoi capi hanno impiegato diverse settimane per verificare quanto osservato dal 17enne e, alla fine, hanno concluso che Cukier ha scoperto una pianeta 6,9 volte più grande della Terra.

Come riportato in un comunicato stampa della Nasa, Cukier ha affermato: «Stavo esaminando i dati di ciò che i volontari avevano segnalato come un binario eclissante, un sistema in cui due stelle ruotano l’una attorno all’altra».

«Circa tre giorni dopo l’inizio del mio tirocinio – ha aggiunto l’adolescente – ho visto un segnale da un sistema solare chiamato TOI 1338. All’inizio ho pensato che fosse un’eclissi stellare ma i tempi erano sbagliati. Si è rivelato essere un pianeta».

«All’inizio – come spiegato dal raggo alla CBS – il pianeta ha bloccato la luce proveniente da quelle due stelle, determinando un piccolo calo della quantità di luce che ha raggiunto il telescopio. Questo è quello che ho notato».

La ricerca sul pianeta appena scoperto, noto agli astrofisici come pianeta circumbinario, e ora soprannominato TOI 1338 b, è stata presentata durante il 235° meeting dell’American Astronomical Society a Honolulu. Certo, il ragazzo si merita che quel pianeta prenda il suo nome, no?