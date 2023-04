Il dramma al largo di Civitavecchia

Il corpo senza vita di un uomo di nazionalità tedesca è stato trovato ieri notte, giovedì 14 aprile, dai vigili del fuoco in mare, al largo della costa di Civitavecchia, nel Lazio. L’uomo sarebbe caduto in acqua da una nave da crociera, la MSC Toscana.

Alle ore 20.50 circa, la Sala Operativa del Comando VVF di Roma aveva inviato per il soccorso la motobarca VFR 12 e il nucleo Sommozzatori: più tardi è stato trovato il cadavere, a circa 7 miglia dalla costa di Civitavecchia.

Ipotesi suicidio

Si è appreso che la vittima aveva 18 anni: il giovane era sulla nave costa Toscana che aveva lasciato da poco il porto con destinazione Genova, quando alcuni testimoni lo hanno visto cadere in mare.

L’equipaggio gli aveva lanciato il salvagente anulare e messo in acqua il battello di bordo RB1 per un repentino recupero che, tuttavia, per le pessime condizioni del tempo in zona, non è riuscito. La salma è stata trasportata a terra dall’unità navale della Guardia Costiera CP 891, dove il personale medico ne ha accertato il decesso.

Il magistrato di turno, informato dell’accaduto, ha disposto l’invio della salma al Verano di Roma. I primi accertamenti farebbero ipotizzare un suicidio del 18enne tedesco dal momento che, sul ponte della nave, dal punto in cui si è buttato a mare, sono stati trovati alcuni suoi oggetti personali, tra cui il cellulare contenente espliciti messaggi in tal senso.