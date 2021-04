È successo in provincia di Bologna

In provincia di Bologna un 19enne ha avvelenato il patrigno e la madre.

L’uomo è morto, la donna è in gravi condizioni in ospedale.

Il ragazzo si è costituito ai carabinieri ed è stato fermato.

A Ceretolo di Casalecchio, in provincia di Bologna, un 19enne, Alessandro Asoli, ha avvelenato il compagno della madre di 57 anni, uccidendolo, mentre la donna, anche lei di 56 anni, si trova in ospedale in gravi condizioni.

Il 19enne si è costituito ai carabinieri ed è stato fermato al termine di un interrogatorio. Sono in corso indagini per stabilire movente e modalità: è stato trovato un bicchiere in cucina, con una sostanza che sarà analizzata dalla Scientifica dell’Arma.

Il 19enne avrebbe somministrato il veleno ad entrambi durante la cena che lui stesso aveva preparato. Il delitto è avvenuto nell’appartamento dove il ragazzo viveva insieme alla mamma e al nuovo compagno, dopo la separazione dal padre del ragazzo. A quanto risulta, il 19enne non avrebbe reso una vera confessione e sarebbe apparso in stato confusionale ai militari, che lo hanno rintracciato a casa dei nonni paterni, a Borgo Panigale.