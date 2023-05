Ad Anzio (Roma)

I poliziotti della Squadra Mobile di Roma sono al centro di un’indagine dopo la denuncia di una giovane donna di 19 anni che afferma di essere stata aggredita e violentata ad Anzio, località situata sul litorale laziale.

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, la vittima sarebbe stata bloccata per strada mentre stava tornando a casa lungo la Nettunense. Un uomo l’avrebbe spinta in una zona isolata, dove avrebbe perpetrato l’atto di violenza. Subito dopo lo stupro, l’aggressore si sarebbe dato alla fuga.

La ragazza è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. Le autorità sono al lavoro per individuare l’aggressore e portarlo alla giustizia.

Qual è la pena prevista per la violenza sessuale in Italia?

In Italia, la violenza sessuale è un reato grave che viene punito con severità. La pena prevista per la violenza sessuale dipende dalla gravità del fatto e può variare in base alle circostanze specifiche del caso. Secondo il Codice Penale italiano, l’autore di un reato di violenza sessuale può essere condannato a una pena detentiva che va dai 6 ai 12 anni.

Tuttavia, se la violenza sessuale è particolarmente grave, se coinvolge l’uso di armi, se è perpetrata in gruppo o se provoca lesioni gravi o la morte della vittima, la pena può essere aumentata fino a un massimo di 20 anni o all’ergastolo. È importante sottolineare che le pene possono variare a seconda delle disposizioni specifiche del codice penale e delle decisioni dei tribunali nel singolo caso. Inoltre, la legge prevede anche l’obbligo per l’autore del reato di risarcire economicamente la vittima per i danni subiti a causa della violenza sessuale.