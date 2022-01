L'emergenza sanitaria globale finirà quest'anno?

Il 2022 sarà l’ultimo anno di pandemia? Stando ai numeri attuali, pare di no: il record di nuovi contagi in 24 ore è battutto ogni giorno perché la variante Omicron è più trasmissibile delle precedenti ma è meno letale, per fortuna.

Nonostante ciò, ci sono 5 motivi per cui si può sperare che questo sia l’ultimo anno dell’emergenza sanitaria globale.

1 – Previsto un nuovo trattamento molto promettente

Le speranze per il 2022 dipendono molto da un farmaco di nome Paxlovid. Questo trattamento sviluppato da Pfizer ridurrebbe, infatti, dell’89% il rischio di ospedalizzazione o morte nelle persone a rischio di sviluppare le forme gravi della malattia.

“Abbiamo scoperto che il farmaco è efficace anche quando un paziente è stato curato dopo cinque giorni”, ha detto a Reuters la direttrice del programma di Pfizer Annaliesa Anderson. E, anche se diversi trattamenti hanno diminuito la loro efficacia di fronte a Omicron, questo non riguarderebbe il Paxlovid.

Se tale risultato fosse confermato, questo farmaco potrebbe dare un grande sollievo negli ospedali, a condizione che possa essere somministrato rapidamente. Si prevede che il trattamento possa essere disponibile in Unione Europea intorno al mese di febbraio. Così come quello di un altro farmaco simile, il Xevudy.

2 – Omicron è meno severo di Delta

L’anno 2022 dipenderà molto dalla variante Omicron. Mentre diversi studi hanno confermato che è molto più contagiosa di Delta, sembra essere confermata anche la sua gravità minore. In pratica, Omicron potrebbe sì determinare più ricoveri ma con degenze più brevi e meno posti occupati nelle terapie intensive.

3 – Campagna vaccinale

Altro motivo di speranza: le vaccinazioni continuano ad aumentare. Anche perché Omicron riduce l’efficacia delle prime due dosi ma non quella della terza. In quest’ultimo caso, resta la protezione contro le forme gravi del Covid-19, nell’ordine dell’80-90%. Inoltre, nei prossimi mesi è atteso un aggiornamento dei vaccini attualmente in commercio mirato a Omicron.

4 – Immunità di gregge

Omicron potrebbe permetterci di ottenere la famosa immunità di gregge. Poiché il virus è altamente trasmissibile, ci si può aspettare che colpisca molte persone, specialmente i non vaccinati. Risultato: l’intera popolazione o quasi sarà immune grazie al vaccino o grazie a un’infezione da Covid.

Quindi, l’ondata di coronavirus attuale, incrociando le dita, potrebbe essere l’ultima. Sì, potrebbero emergere nuove varianti ma il nostro sistema immunitario dovrebbe essere rafforzato tanto quanto basta per respingerle.

5 – Il Covid-19 sarà meno grave

Come prevedono diversi scienziati, il 2022 potrebbe essere l’anno in cui il coronavirus diventerà meno grave.