In provincia di Treviso

Una donna di 27 anni è stata trovata morta, colpita da più colpi di arma da taglio, nella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso. Il corpo si trovava all’ingresso della sua abitazione. L’allarme è stato lanciato da un vicino di casa che ha avvertito il 118.

Anche il marito della donna, subito sentito dai carabinieri giunti sul posto, ha allertato i soccorsi che avrebbe anche tentato di rianimare la 27enne. Sono in corso le indagini per comprendere la dinamica di quanto accaduto e per trovare l’arma del delitto.

Al momento sono in corso le ricerche di un terzo uomo che potrebbe essere l’assassino e che, stando alle prime informazioni, è residente ad Altivole, sempre nella Trevigiana.

Chi è la vittima

Si è appreso che Vanessa Ballan, questo il nome della vittima, era sposata dal novembre 2022 con il marito Nicola Scapinello. La coppia, con un bambino nato nell’aprile del 2019, si era trasferita ra Riese da Castelfranco Veneto, località di cui sono entrambi originari.

La donna, che era incinta del secondo figlio, era commesa in un supermercato della zona.

Sul luogo del delitto, nella frazione di Spineda, in via Fornasette, sono presenti il pm di turno Michele Permunian, il medico legale Antonello Cirnielli e il colonnello Massimo Ribaudo, comandante provinciale dei carabinieri di Treviso.