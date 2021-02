È successo a Faenza

Omicidio a Faenza : donna di 46 anni trovata morta in casa.

: donna di 46 anni trovata morta in casa. Ilenia Fabbri aveva una profonda ferita alla gola.

aveva una profonda ferita alla gola. Trovato un coltello, che potrebbe essere l’arma del delitto.

A Faenza, nel Ravennate, una donna di 46 anni, Ilenia Fabbri, è morta stamattina, sabato 6 febbraio, all’interno di un complesso residenziale.

Sul posto oltre alla squadra Mobile, gli agenti del locale Commissariato e della polizia Scientifica, il Pm di turno Angela Scorza e il Procuratore capo facente funzioni di Ravenna Daniele Barberini.

Il sospetto è che la donna sia stata uccisa con un’arma da taglio. Indagini in corso.

Stando a quanto si è appreso, stamattina, attorno alle 6, quando la polizia è giunta sul posto è stato rinvenuto il corpo senza vita della donna, con una ferita da arma da taglio alla gola. A lanciare l’allarme è stata un’amica della figlia della donna, che si trovava ospite nell’appartamento, che ha avvisato la figlia telefonicamente, che era in viaggio con l’ex marito della vittima.

L’arma con cui sarebbe stata uccisa la donna è uno strumento da taglio, presumibilmente un coltello: gli inquirenti ne hanno sequestrato uno per capire se possa trattarsi di quello effettivamente usato per l’omicidio. Altri rilievi verranno compiuti sul cellulare della vittima, già acquisito dalla Scientifica. Per quanto riguarda l’analisi delle immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza, a una prima ricognizione il quartiere sembra esserne sprovvisto.

Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi e stanno interrogando tutti coloro che possano riferire sull’accaduto. Il medico legale sta accertando l’ora esatta del decesso.