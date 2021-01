La roulette è uno dei giochi d’azzardo più semplici in cui qualsiasi principiante può facilmente battere il record di un giocatore esperto. Questo è il suo vantaggio e il suo svantaggio. Da un lato, un principiante ha bisogno di pochi minuti per padroneggiare le regole di base. D’altra parte, la semplicità del gioco dà origine a molte raccomandazioni nello stile di “come vincere alla roulette“. Abbiamo selezionato i 5 miti più inutili e abbiamo deciso di spiegarti perché non funzionano.

Mito 1. La strategia di base Martingale aumenta la probabilità di vincere



L’essenza del mito

Il giocatore piazza le scommesse su un campo – nero o rosso – prima di vincere. Puoi scegliere numeri arbitrari. La scommessa dovrebbe essere raddoppiata dopo ogni perdita.

I fan della strategia assicurano che la possibilità di vincere alla roulette aumenta fino a quasi il 50% e il giocatore, in caso di successo, restituisce i soldi spesi e ottiene anche un profitto aggiuntivo.

Perché non funziona

La roulette, così come le slot machine, non si basa sulla probabilità lineare, ma sulla probabilità di eventi casuali. La ricaduta del rosso nella puntata precedente non garantisce la ricaduta del nero nella puntata successiva. Un giocatore potrebbe aver bisogno di un massimo di 150 giri per vincere, e questo rende la strategia Martingala inefficace e troppo costosa.

Mito 2. Dovresti scommettere su numeri caldi o freddi



L’essenza del mito

I giocatori dividono convenzionalmente i numeri in freddi e caldi. I valori freddi sono quelli che non sono mai caduti durante il gioco. A caldo: i numeri o il colore che sono caduti più spesso di altri.

Alcuni giocatori scommettono su quelli freddi con la speranza che, non cadendo, portino presto una vittoria. Altri scelgono costantemente quelli caldi. Credono che la ruota della roulette sia in grado di “memorizzare” i numeri fortunati, quindi saranno quelli che appariranno durante i prossimi giri.

Perché non funziona

Questo mito, come la strategia Martingale, non tiene conto del principio della roulette. Qualsiasi combinazione nel gioco cade in modo casuale e non dipende dalla “memoria” o da altri fattori. I cosiddetti numeri caldi o freddi dopo una scommessa su di essi potrebbero non cadere nemmeno una volta e il giocatore perderà semplicemente denaro.

Mito 3. Dovresti coprire metà del tavolo con le scommesse



L’essenza del mito

Il giocatore conta il numero di celle nella roulette e divide il numero risultante per due. Non è necessario prendere in considerazione lo zero quando si calcola se il risultato è un numero dispari.

Quindi il giocatore punta fino a coprire il 50% del tavolo. Ad esempio, se ci sono 38 celle nella ruota della roulette, deve scommettere su 19 numeri. Si consiglia di non saltare da un numero all’altro, ma di spostarsi lungo un percorso circolare, cioè da 1 a 19 o da 19 a 38. Il colore non gioca un ruolo speciale in questa strategia.

Il rispetto di tutte le regole aumenta le possibilità di vincita fino al 50%. E i soldi ricevuti come risultato di una scommessa andata a buon fine coprono i costi e lasciano persino il giocatore in nero.

Perché non funziona

La strategia 50/50 non funziona, come tutti gli altri, a causa della probabilità di eventi casuali. Il giocatore può passare attraverso l’intero ciclo e perdere soldi, perché non indovina mai il numero, perché tutte le combinazioni nella ruota della roulette appaiono in modo completamente casuale. La strategia è redditizia solo se il coefficiente è x35 e il principiante riesce a indovinare il numero entro i primi 15 giri.

Mito 4. Roulette sbilanciata



L’essenza del mito

Il capostipite del mito era Joseph Jagger, un ingegnere e uno dei giocatori più avventurosi del 20 ° secolo. Ha suggerito che i meccanismi realizzati per le ruote della roulette differiscono l’uno dall’altro. Se il giocatore riesce a trovare una parte con un difetto, sarà in grado di indovinare quali numeri compaiono durante i giri più spesso di altri. Per fare ciò, è sufficiente osservare il processo e memorizzare i numeri caldi.

Perché non funziona

Nel casinò del XXI secolo, tutte le roulette sono attentamente calibrate, quindi né i difetti immaginari né il fattore umano influenzano il risultato. E nelle roulette online, dove il pulsante “Gira” funge da mazziere, questo mito perde completamente la sua rilevanza per impostazione predefinita.

Mito 5. Non puoi vincere molto alla roulette



L’essenza del mito

Non puoi vincere un grande jackpot alla roulette, quindi è più adatto per l’intrattenimento che per guadagni seri.

Perché non è così

L’importo della vincita dipende effettivamente dall’entità e dal tipo di scommessa. In ogni tipo di roulette, il giocatore può aumentare le sue entrate 35-36 volte. Basta conoscere le regole.

Il fortunato potrà lasciare un casinò reale o virtuale con una somma tonda. E per questo basta non prestare attenzione ai miti, cambiare costantemente la tua strategia e credere nella tua fortuna.